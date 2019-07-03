شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستأنف استعدادات طرح حصة في "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة، إن السعودية استأنفت الاستعدادات لطرح عام أولي محتمل لحصة في شركة النفط العملاقة "أرامكو" بعد شهور من تعليق الطرح المخطط له.

وذكرت المصادر أن الشركة الأكثر ربحية في العالم أجرت مؤخرا محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار المحتملة لها في الطرح المحتمل، بحسب وكالة بلومبرج.

وأشارت إلى أن العمل على الطرح قد يتسارع في وقت لاحق من 2019 أو أوائل العام القادم.

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وعلى الصعيد ذاته، كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في أكتوبر الماضي عن اعتزام بلاده طرح أسهم "أرامكو" عملاق النفط بالمملكة أواخر عام 2020 أو بداية 2021.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.