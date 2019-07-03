"أرامكو" توقع مذكرة تفاهم مع "بيكر هيوز" لتصنيع المواد غير المعدنية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك لتأسيس مشروع مشترك في المملكة لتصنيع المواد غير المعدنية المستخدمة في مختلف المجالات الصناعية.
وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن هذه الشراكة ستعزز استراتيجية أرامكو السعودية، وذلك من خلال لعب دور ريادي في نشر تطبيقات المواد غير المعدنية عالمياً.
وأضافت أن التركيز على استخدام المواد غير المعدنية يهدف إلى زيادة كفاءة وموثوقية الأصول التشغيلية عبر الحد من الآثار الناتجة عن التآكل والصدأ.
ولفتت إلى أن المشروع المشترك سيركز على إنتاج أنابيب مصنّعة من لدائن حرارية معزّزة وغير معدنية كخطوة أولى ومهمة نحو تطوير القدرات والإمكانات التصنيعية في المملكة.
وتشمل استخدامات المواد غير المعدنية عدة مجالات صناعية، منها: النفط الخام والغاز، والبناء والتشييد، وصناعة السيارات، والتغليف، والطاقة المتجددة.
وتشمل مجالات أخرى مثل: تصنيع خطوط الأنابيب والصمامات والأوعية والمضخات وأبراج التبريد من مواد غير معدنية كالبلاستيك والألياف الكربونية والألياف الزجاجية.
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