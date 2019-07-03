شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السعودية تبدأ بيع أول سندات لها مقومة باليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت السعودية اليوم ببيع أول سندات لها مقومة باليورو اليوم على أن يقسم الإصدار على شريحتين.

الشريحة الأولى هي لأجل 8 سنوات وبلغ السعر الاسترشادي 115 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة لليورو أي بعائد 3%، بحسب العربية نت.

وستكون الشريحة الثانية لمدة 20 عاما، وبلغ التسعير الاسترشادي 170 نقطة أساس فوق نفس المتوسط.

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يذكر أن السعودية قد باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار منذ أن طرقت باب أسواق الدين الدولية نهاية 2016.

وفي وقت سابق عينت المملكة "جولدمان ساكس" و "سوسيته جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيبِ اجتماعاتٍ مع المستثمرين العالميين لهذا الإصدار.

وحصل كل من BNP Paribas و Morgan Stanleyو Samba على تفويضِ المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر.