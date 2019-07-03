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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السعودية تبدأ بيع أول سندات لها مقومة باليورو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت السعودية اليوم ببيع أول سندات لها مقومة باليورو اليوم على أن يقسم الإصدار على شريحتين.
الشريحة الأولى هي لأجل 8 سنوات وبلغ السعر الاسترشادي 115 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة لليورو أي بعائد 3%، بحسب العربية نت.
وستكون الشريحة الثانية لمدة 20 عاما، وبلغ التسعير الاسترشادي 170 نقطة أساس فوق نفس المتوسط.
يذكر أن السعودية قد باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار منذ أن طرقت باب أسواق الدين الدولية نهاية 2016.
وفي وقت سابق عينت المملكة "جولدمان ساكس" و "سوسيته جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيبِ اجتماعاتٍ مع المستثمرين العالميين لهذا الإصدار.
وحصل كل من BNP Paribas و Morgan Stanleyو Samba على تفويضِ المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر.
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