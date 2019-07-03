شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا للتأمين" تبدأ توزيع 1.5 ريال للسهم في 14 يوليو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن بدء توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها 180 مليون ريال، اعتباراً من يوم 14 يوليو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت بوبا قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة 160 مليون ريال عن العام 2017، مستحقة على عدد 80 مليون، بحصة للسهم الواحد تبلغ 2 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 94.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 9.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 906.9%.