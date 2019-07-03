شكرا لقرائتكم خبر عن "جي اف اتش المالية" تتعاقد مع "أكور" لإطلاق منتجع من سلسلة فنادق في البحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة "جي اف اتش المالية" عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة "أكور" لإطلاق أول منتجع فاخر من سلسلة فنادق "رافلز" بالإضافة إلى أول فندق لعلامة "ماما شيلتر" في البحرين.

وأشارت الشركة، في بيان منشور على سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم إطلاق "رافلز البحرين" بعد إتمام صفقة مهمة للاستحواذ على "منتجع وسبا قصر العرين" .

وبحسب البيان، يضم منتجع "وسبا قصر العرين" 78 فيلا مزودة جميعها ببرك سباحة، بالإضافة لاحتوائه على أكبر سبا صحي ومنشآت للعلاج المائي في المنطقة، علماً بأن فندق "ماما شيلتر البحرين" يتكون من 160 غرفة.

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ويشار إلى أنه تقرر انعقاد مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم، لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني من العام 2019.

وحققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.