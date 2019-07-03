شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "دي إكس إنترتينمينتس" توقع اتفاقية مع "سيكس فلاجز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دي إكس بي إنترتينمينتس" عن توقيع شركتها التابعة "SF Dubai LLC" اتفاقية ترخيص وأولوية حق الرفض بخصوص استخدام الملكية الفكرية للعلامة التجارية "سيكس فلاجز" و"سيكس فلاجز دبي" في الإمارات.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة بالحق الحصري في أولوية حق الرفض للاستفادة من حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية لمدة خمس سنوات.

وأشارت الشركة إلى أنه بالتزامن مع هذه الاتفاقية وافقت كل من "SF Dubai LLC" و"six Flags Theme Parks Inc" و"Six flags International Development Co" على أنه لن تكون هناك مطالبات سواء الآن أو في المستقبل بموجب أي من الترتيبات السابقة التي كانت قائمة.

وبحسب البيان، يبلغ إجمالي المبلغ المترتب للدفع على شركة "SF Dubai LLC" يصل إلى 7.5 مليون دولار حسب الاتفاقية والتي ستنعكس في بيان التدفقات النقدية الموحدة في السنة المالية 2019.

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