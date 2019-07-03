تابعة لـ "دي إكس إنترتينمينتس" توقع اتفاقية مع "سيكس فلاجز"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دي إكس بي إنترتينمينتس" عن توقيع شركتها التابعة "SF Dubai LLC" اتفاقية ترخيص وأولوية حق الرفض بخصوص استخدام الملكية الفكرية للعلامة التجارية "سيكس فلاجز" و"سيكس فلاجز دبي" في الإمارات.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة بالحق الحصري في أولوية حق الرفض للاستفادة من حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية لمدة خمس سنوات.
وأشارت الشركة إلى أنه بالتزامن مع هذه الاتفاقية وافقت كل من "SF Dubai LLC" و"six Flags Theme Parks Inc" و"Six flags International Development Co" على أنه لن تكون هناك مطالبات سواء الآن أو في المستقبل بموجب أي من الترتيبات السابقة التي كانت قائمة.
وبحسب البيان، يبلغ إجمالي المبلغ المترتب للدفع على شركة "SF Dubai LLC" يصل إلى 7.5 مليون دولار حسب الاتفاقية والتي ستنعكس في بيان التدفقات النقدية الموحدة في السنة المالية 2019.
يُذكر أن مجلس إدارة شركة دي اكس قد وفق، الإثنين الماضي، على الدخول في اتفاقية بشأن العلامة التجارية الخاصة بشركة "سيكس فلاجز" والتسويات المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 215.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغت 210.4 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.
وتراجعت الإيرادات إلى 142.4 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 173.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.
وفي المُقابل، تراجعت تكاليف المبيعات إلى 12.6 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل 21.5 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.
هذا وارتفع صافي تكاليف التمويل إلى 92.9 مليون درهم بالربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي تكاليف تمويل بلغ 69.6 مليون درهم بالربع المُقابل من العام 2018.
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