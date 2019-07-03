شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المشاعر ريت" تُوصي بتوزيع 14.9 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة صندوق المشاعر ريت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الصندوق عن الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2019، بقيمة 14.882 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 57.240 مليون وحدة قائمة مدرجة.

وحسب البيان، تبلغ قيمة الربح الموزع 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى سعر الإدراج الأولي للوحدة هو 2.6%.

ومن المقرر أن تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم 9 يوليو الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

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وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الصندوق عن الفترة الممتدة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2018، بقيمة 14.882 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى سعر الإدراج الأولي للوحدة هو 2.6%.

وقام الصندوق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الفترة من 27 ديسمبر 2017 حتى 30 يونيو 2018، بقيمة 14.882 مليون ريال.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق المشاعر ريت، منذ 18 يناير 2018، بالرمز 4337 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

ويتمثل الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.