شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تفوز بعقد بقيمة 85 مليون ريال لتقديم خدمات بقطار الحرمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتاريخ أمس الإثنين، لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع، ولمدة عقدية تمتد الى خمس سنوات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التعاقد تقديرية تقارب 85 مليون ريالاً سعودياً.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2019، علماً بأن العقد المبرم سيساهم في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 103.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 120.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 في الأول من يناير 2018، والذي خفض الاعتماد المتعلق بخسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة في الربع نفسه من العام الماضي.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 521.6 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 488.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.