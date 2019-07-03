- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تفوز بعقد بقيمة 85 مليون ريال لتقديم خدمات بقطار الحرمين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتاريخ أمس الإثنين، لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع، ولمدة عقدية تمتد الى خمس سنوات.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التعاقد تقديرية تقارب 85 مليون ريالاً سعودياً.
وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2019، علماً بأن العقد المبرم سيساهم في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 103.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 120.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 في الأول من يناير 2018، والذي خفض الاعتماد المتعلق بخسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة في الربع نفسه من العام الماضي.
وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 521.6 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 488.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر "التموين" تفوز بعقد بقيمة 85 مليون ريال لتقديم خدمات بقطار الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.