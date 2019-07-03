شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار العقارية" تؤكد بيع أسهم في شركة دبي لصناعات الطيران بقيمة 107 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "إعمار العقارية" ما نُشر في وسائل الإعلام حول قيام شركة "دبي لصناعات الطيران" بشراء أسهماً تملكها إعمار العقارية.

وأوضحت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي"، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصفقة بلغت 107 ملايين دولار، مُشيرة إلى أن المبلغ سيضاف إلى حساب الأرباح غير الموزعة وستظهر هذه المعاملة في البيانات المالية للربع الثاني لعام 2019.

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وكانت بيانات صحافية قد أفادت بقيام دبي لصناعات الطيران بإعادة شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة "إعمار العقارية" والبالغة 4%. وبذلك أصبحت دبي لصناعات الطيران مملوكة بنسبة 100%، بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن إعمار حققت صافي ربح بلغ 1.742 مليار درهم في الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 1.625 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.