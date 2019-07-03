الان تتابع أسعار النفط ترتفع مع استمرار خفض الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:
ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 3 يوليو بعد الانخفاض الحاد في الجلسة السابقة، مدعومةً بتخفيضات الإنتاج الموسعة من قبل أوبك وحلفائها على الرغم من المخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يمكن أن يعوق الطلب.
كما أدى الانخفاض الكبير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى دعم المعنويات بعد انخفاض الأسهم التي فاقت التوقعات في استطلاع خاص.
هذا وارتفعت عقود خام برنت 23 سنتاً أو 0.4٪ إلى 62.63 دولاراً للبرميل.
ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 25 سنتًا، أو 0.4٪، عند 56.5 دولارًا للبرميل.
هذا وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 4٪ الثلاثاء حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي على تخفيضات أوبك في الإمدادات.
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