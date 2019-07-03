الان تتابع ارتفاع مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي السعودي إلى 57.4 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمختص بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط من 57.3 في مايو 2019 إلى 57.4 في يونيو من ذات العام مسجلاً أعلى قراءة منذ نوفمبر 2017.
وجاء هذا الارتفاع بدعم من زيادة حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في 3 أشهر.
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