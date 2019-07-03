شكرا لقرائتكم سهم "بيتك" يستحوذ على 18 في المئة من السيولة في "الكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 12 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 19:13

سجلت بورصة الكويت في تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في معدلات الأداء، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 24 في المئة الى 44 مليون دينار في مقابل 36 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 36 في المئة الى 160 مليون سهم في مقابل 117 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 7130 صفقة بنسبة 15 في المئة.



صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بنسبة 0.96 في المئة تعادل 62 نقطة، صعودا الى مستوى 6453 نقطة في مقابل 6392 نقاط اليوم السابق، وارتفع مؤشر السوق العام 0.70 في المئة تعادل 41 نقطة الى 5884 نقطة في مقابل 5843 نقطة، وخسر مؤشر السوق الرئيس 0.04 في المئة من قيمته تعادل نقطتان الى 4767 نقطة. صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بنسبة 0.96 في المئة تعادل 62 نقطة، صعودا الى مستوى 6453 نقطة في مقابل 6392 نقاط اليوم السابق، وارتفع مؤشر السوق العام 0.70 في المئة تعادل 41 نقطة الى 5884 نقطة في مقابل 5843 نقطة، وخسر مؤشر السوق الرئيس 0.04 في المئة من قيمته تعادل نقطتان الى 4767 نقطة. وبالنظر الى أبرز الأسهم، نجد أن سهم «بيتك» جاء في صدارة البورصة باستحواذه على 18.3 في المئة من السيولة المتداولة تعادل 8.1 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.53 في المئة الى 731 فلساً، تلاه سهم الاهلي المتحد بسيولة 7.8 مليون دينار حقق بها أكبر زيادة في السعر نسبتها 2.28 في المئة الى 269 فلساً. وسجل سهم هيومن سوفت أكبر خسارة في السعر نسبتها 1.35 في المئة، وصولاً إلى 3.132 فلس، من تداول 40 ألف سهم، بلغت قيمتها 128 ألف دينار نفذت من خلال 69 صفقة.



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