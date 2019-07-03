شكرا لقرائتكم المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تدعم مصر بـ9.2 بليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 14 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 18:35

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ابرام 5 اتفاقات تمويل مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 بليون دولار. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل إن "المؤسسة قدمت تمويلات للهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء ما يزيد على 1.3 مليون طن من القمح، إضافة إلى 125 ألف طن من الأرز".



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وجاء ذلك خلال كلمته على هامش احتفال المؤسسة بتنفيذ عمليات بقيمة 1.130 بليون دولار لتمويل التجارة لمصلحة مصر.

وأشارت وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر خلال الاحتفال إلى "الوصول إلى 21.6 بليون دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، منها 10 بلايين دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". وأضافت: "للمرة الأولى يتم توقيع اتفاق استراتيجية إطارية مع البنك الإسلامي للتنمية، تتضمن التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة".

وأكدت نصر أن "مصر ستكون شريكاً للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الإفريقية"، مشيرة إلى أن "مصر حريصة على ضخ استثمارات اكبر لتمويل القطاع الخاص".

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن "تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كان له الحصة الأكبر بحوالى 8 بلايين دولار منذ عام 2008"، مؤكداً أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحاً في التوقيت المناسب والتمويل اللازم.