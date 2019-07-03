شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في بورصة قطر تتراجع 8 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 18:00

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 36 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 16 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة أخرى، واستقرت 8 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 581 بليون ريال بزيادة 176 مليونا نستبها 0.07 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 8 في المئة الى 174 مليون ريال في مقابل 190 مليونا، بينما تراجعت الكمية المتداولة 22 في المئة الى 42 مليون سهم، في مقابل 55 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة 22 في المئة الى 5353 صفقة في مقابل 6901 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.17 في المئة، تعادل 18 نقطة، وصولا الى 10578 نقطة في مقابل 10560 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 2.71 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها مؤشر التأمين بأكبر خسارة في البورصة نسبتها 1.75 في المئة، الى 3122 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الخاسر 0.18 في المئة الى 3274 نقطة، ثم مؤشر النقل بخسارة 0.17 في المئة، تبعه مؤشر الخدمات الهابط 0.13 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات المرتفع 1.02 في المئة الى 915 نقطة، تلاه مؤشر العقارات المرتفع 0.34 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 0.22 في المئة.