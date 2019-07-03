شكرا لقرائتكم "المصارف" يستحوذ على 77 في المئة من السيولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 17:59

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي بنسبة 1 في المئة تعادل 14.80 نقطة، صعودا الى 1490.42 نقطة في مقابل 1475.62 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 11.45 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بنسبة 0.56 في المئة ما يعادل 4.22 نقطة الى 760.12 مقابل 755.90 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 7.65 في المئة.

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وارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" اليوم الى 7.2 مليون سهم في مقابل 3.92 مليون اليوم السابق بنسبة 84 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2.04 مليون دينار في مقابل 1.16 مليون اليوم السابق بنسبة 77 في المئة، نفذت من خلال 149 صفقة في مقابل 90 صفقة بزيادة 66 في المئة تعادل 59 صفقة. وارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" اليوم الى 7.2 مليون سهم في مقابل 3.92 مليون اليوم السابق بنسبة 84 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2.04 مليون دينار في مقابل 1.16 مليون اليوم السابق بنسبة 77 في المئة، نفذت من خلال 149 صفقة في مقابل 90 صفقة بزيادة 66 في المئة تعادل 59 صفقة. وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.34 بليون دينار بزيادة 96 مليون نسبتها 1.04 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت 10 شركات، وهبطت شركة واحدة، واستقرت 5 شركات. وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.58 مليون دينار بحريني، شكلت 77 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5 ملايين سهم، نفذت من خلال 57 صفقة. وتصدر سهم الأهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.54 مليون دينار، نسبتها 75 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 4.7 مليون سهم، تلاه سهم بتلكو بسيولة 180 ألف دينار نسبتها 27 في المئة.



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