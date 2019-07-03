شكرا لقرائتكم أميركا تدرس فرض رسوم جمركية مشددة على منتجات أوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 17:05

أعلنت الولايات المتحدة بدء مشاورات لفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الاتحاد الأوروبي تستهدف خصوصاً أصنافاً من الأجبان، رداً على ما تعتبره دعماً غير منصف من بروكسيل لشركات صناعات الطيران.



وتضم هذه القائمة الجديدة نحو 90 منتجاً، بينها أنواع كثيرة من الأجبان، إضافة إلى منتجات غذائية. وأوضح مكتب ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان أن إجمالي القيمة التجارية لهذه المنتجات تبلغ 4 بلايين دولار، وستضاف إلى قائمة سابقة أُعلن عنها في 12 نيسان (أبريل) الماضي وقيمتها 21 بليون دولار.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "فرض احترام حقوق الولايات المتحدة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأوروبي" لقطاع صناعات الطيران.

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وتتوجه هذه الانتقادات خصوصاً إلى مجموعة "إرباص" المنافسة للأميركية "بوينغ" وسط خلاف يعود إلى 14 سنة، تتبادل فيه الولايات المتحدة وأوروبا الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم مساعدات غير منصفة كل لشركتها.

ويأتي ذلك في وقت تواجه "بوينغ" أزمة شديدة نتيجة مشاكل تعاني منها طائرتها من طراز "737 ماكس" وتسببت بتحطم طائرتين. ولكن أي رسوم جمركية مشددة قد تقرر واشنطن فرضها على خلفية هذا الملف تبقى خاضعة لقرار حكم تعينه منظمة التجارة العالمية.

وصدر هذا الإعلان الجديد عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد يومين على توصل واشنطن وبكين إلى هدنة في الحرب التجارية الجارية بينهما، بعد لقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان.