السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل صدر اليوم البيان التالي عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أعقاب ترشيح السيدة كريستين لاغارد مدير عام الصندوق لرئاسة البنك المركزي الأوروبي:
"نحن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نحيط علما بترشيح السيدة كريستين لاغارد مدير عام الصندوق لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.
"ونعرب عن قبولنا قرار السيدة لاغارد بالتنحي مؤقتا عن مسؤولياتها في الصندوق خلال فترة هذا الترشيح. ونحن على ثقة تامة في تولي السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام، منصب مدير عام الصندوق بالنيابة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح السيدة كريستين لاغارد مدير عام الصندوق لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.