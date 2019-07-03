ترشيح السيدة كريستين لاغارد مدير عام الصندوق لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل صدر اليوم البيان التالي عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أعقاب ترشيح السيدة كريستين لاغارد مدير عام الصندوق لرئاسة البنك المركزي الأوروبي:

"نحن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نحيط علما بترشيح السيدة كريستين لاغارد مدير عام الصندوق لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.

"ونعرب عن قبولنا قرار السيدة لاغارد بالتنحي مؤقتا عن مسؤولياتها في الصندوق خلال فترة هذا الترشيح. ونحن على ثقة تامة في تولي السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام، منصب مدير عام الصندوق بالنيابة".