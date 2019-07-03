شكرا لقرائتكم خبر عن تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترى المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد، إن مصر وصلت إلى المرحلة الأخيرة من برنامج علاج اقتصادها، والذى اعتمد فى المقام الأول على خطة ضبط منظومة الدعم، والوصول بأموال المزايا والمنح الاجتماعية إلى الفئات المستهدفة بدلا من الأغنياء، وكذلك إشادات ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والحماية الاجتماعية للفقراء، وزيادة معدلات النمو، مؤكدين انتهاء الإجراءات الصعبة.

كبريات المؤسسات الدولية، والشخصيات القيادية سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد، وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، منها فيتش وستاندر أند بورز، وغيرها من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة، تشيد بالتقدم الكبير الذى أحرزه المصريون فى برنامجهم الإصلاحى، كالتالى: