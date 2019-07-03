شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: ارتفاع أسعار فنادق الغردقة 20% مقارنة بالعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، أن الموسم الصيفى هذا العام سيشهد تزايدا كبيرا فى حركة الوفود السياحية، لافتا إلى أن مؤشرات الحجز جيدة مع بداية الموسم وهناك تحسن ملحوظ فى أسعار الفنادق عن العام الماضى، لافتا إلى أن هناك زيادة بلغت 20% من الأسعار التى كان معمول بها العام الماضى.

ولفت نبيل لـ"الخليج 365" أن هناك طيران شارتر مباشر للغردقة من عدد كبير من المقاصد السياحية منها انجلترا وألمانيا وروسيا البيضا اوكرانيا وبولندا، هذا بالإضافة إلى أسواق جديدة بدأت تسيير رحلات طيران للغردقة بداية من يونيو وهى كازخستان والمجر وألبانيا ورومانيا وصربيا.

وقال نبيل إن الطيران الصربى خط "بلجراد - الغردقة" يعمل منذ بداية يونيو الماضى بشكل يومى منتظم، بواقع 9 رحلات أسبوعية تقريبا، مقسمة رحلة يومية فى حين يتم تركيز على أيام نهاية الأسبوع السبت والأحد، فيتم تسيير أكثر من رحلة يوميا.

وأوضح أنه إلى جانب الأسواق الكلاسيكية المتواجدة بقوة فى الغردقة مثل الأوكرانى والألمانى وبيلا روسيا، يوجد أسواق جديدة بدأت تأتى إلى الغردقة على رأسها السوق الرومانى فهناك زيادة فى الوفود خلال الموسم الصيفى بشكل منتظم، وكازخستان كانت متوقفة خلال الشتاء لكن فى إبريل الماضى بدأت تعود الوفود من جديد بقوة.