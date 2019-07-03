شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 02-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 4.01 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل به لمستوى الدعم 3.85 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط