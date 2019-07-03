شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يختبر المقاومة الحالية -تحليل صباحي- 02-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال امس الاحد، حيث انهى الجلسة عند مستوى 5.17 درهم، واعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 5.13 درهم، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 5.20 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول ثم 5.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.14 وبين مستوى المقاومة هو 5.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد