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شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 02-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.53 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 1.45 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 1.65 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.45 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.55 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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