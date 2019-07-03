شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 02-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.446 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.465 درهم، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0.41 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.48 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.43 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.46 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط