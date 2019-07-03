شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 0.795 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.82 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ بداية الشهر الحالي، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.77 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.82 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.79 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط