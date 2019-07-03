90 ملياراً استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر إلى 90.4 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام 2019، تشكل ما نسبته 15.5% من إجمالي أصولها المستثمرة في الخارج والتي بلغت نحو 582 مليار درهم خلال شهر مارس من العام ذاته.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي،

فما زالت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية وفروعها والمؤسسات التابعة لها عند أعلى مستوياتها في المملكة المتحدة وبقيمة وصلت إلى نحو 61 مليار درهم.

ويعتبر النظام المصرفي في دولة الإمارات، ضمن قائمة الأكبر من حيث قيمة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي نهاية مارس من العام الجاري بلغ إجمالي الأصول القائمة نحو 2.9 تريليون درهم تقريباً.

(وام)