مجموعة «اللولو» تفتتح فرعها الثاني في ماليزيا

كوالالمبور: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «اللولو»، «الهايبرماركت» الثاني لها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

افتتح الفرع الجديد رسمياً م سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين الماليزي، بحضور خالد غانم الغيث، سفير الإمارات لدى ماليزيا، ونيلوفر محمد البستكي نائب رئيس البعثة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية، وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال.

ويقع «الهايبرماركت» الجديد وهو الفرع رقم 174 لمجموعة «اللولو»، في موقع استراتيجي في «شاملين مول 1» في حي شيراز في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقد تم تصميم «الهايبرماركت» الذي يمتد على مساحة 80,000 قدم مربعة باستخدام أحدث مفاهيم توزيع مساحات البيع بالتجزئة وأحدث التقنيات لسهولة التسوق، وسوف يخدم سكان منطقة شيراز والمناطق المجاورة لها لتلبية احتياجاتهم اليومية من التسوق.

واصطحب يوسف علي موسليام، وزير التجارة الداخلية الماليزي وكبار الشخصيات في جولة داخل مركز التسوق الجديد وأطلعهم على مختلف أقسام ومميزات ومرافق مركز التسوق الجديد.

وتحدث سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين الماليزي، قائلاً: «إننا فخورون بجهود واستثمارات مجموعة «اللولو» في ماليزيا، إنهم لا يستثمرون فقط في قطاع التجزئة ولكن أيضاً يدعمون قطاعنا الزراعي من خلال تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية لرفد عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم».

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو»: «كما أعلنا خلال افتتاح أول «هايبرماركت» لنا في ماليزيا، سنمضي قدماً في خططنا التوسعية في ماليزيا، ونحن ملتزمون بافتتاح أربعة متاجر كبرى جديدة في أماكن مختلفة من ماليزيا قبل نهاية عام 2020».