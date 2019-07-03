«أبوظبي الأول» الأنشط ب26 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 4978.84 نقطة، مع ارتفاع أسهم الاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

شهد السوق تداول 34.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 97.5 مليون درهم، نفذت من خلال 1249 صفقة، وجرى تداول أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 12 شركة.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 26 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.14% ليغلق عند 14.7 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 23.5 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.12% إلى 16.78 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات ب15.7 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.6% إلى 8.45 درهم.

وسجل سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» الارتفاع الأكثر بملامسته الحد الأعلى 14.73% مغلقاً عند 2.96 درهم، ثم سهم «بلدكو»، وارتفع بنسبة 13.85% إلى 0.37 درهم، تلاه سهم «أبوظبي لبناء السفن»، وصعد بنسبة 9.93% عند 1.55 درهم.