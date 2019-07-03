«أوبك بلس» تمدد تخفيضات إنتاج النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا أمس الثلاثاء على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/‏‏ آذار 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفاً ويرتفع الإنتاج الأمريكي.

والتحالف، المعروف باسم أوبك بلس، يخفض إمدادات النفط منذ 2017 لمنع انخفاض الأسعار في ظل تنامي المنافسة مع الولايات المتحدة، التي تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام في العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من 25% منذ بداية العام الجاري بعد أن شددت واشنطن العقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك، ما تسبب في انخفاض صادراتهما النفطية. تأتي الموافقة على تمديد الاتفاق بعد قرار أوبك في اليوم السابق.

عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 4% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي ورغم اتفاق خفض الإنتاج. وجاء هبوط النفط مع عودة المخاوف التجارية، بالإضافة إلى بيانات كشفت أن النشاط الصناعي العالمي هبط لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف السنة، خلال يونيو الماضي مُسجلاً 49.4 نقطة. وتراجع سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم سبتمبر بنحو 3.5% ليصل إلى 62.78 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 3.8% عند 56.82 دولار للبرميل.

وقد تؤدي قفرة في أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار البنزين، وهي قضية محورية لترامب الذي يسعى للفوز بإعادة انتخابه العام القادم. (وكالات)