شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة العمليات تدير «إعمار مولز» بدلاً من«شافان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شركة «إعمار مولز» في بيان لسوق دبي المالي، أن باتريك بوسكية شافان لم يعد يعمل كرئيس تنفيذي للشركة. ونوهت الشركة إلى أن ناتالي بوجدانوفا الرئيسة التنفيذية للعمليات بالشركة، ستتولى القيام بمسؤوليات الرئيس التنفيذي.

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