مسؤولون لـ الخليج: التملك الأجنبي يدفع إلى منافسة الكبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:قسم الاقتصاد

أكد عدد من المسؤولين في أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 122 نشاطاً اقتصادياً في الدولة للتملك الأجنبي بنسبة 100% في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والتشييد والترفيه وغيرها، يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تحظى به الدولة، ويدفعها نحو منافسة أكبر دول العالم في استقطاب الاستثمار الأجنبي، مشيرين إلى انه يصب في خدمة الاقتصاد الوطني وله تأثير إيجابي.

اعتبر يونس الخوري وكيل وزارة المالية قرار مجلس الوزراء بخصوص فتح باب الاستثمار في 122 نشاطاً اقتصادياً بنسبة تصل إلى 100%، أنه يصب في خدمة الاقتصاد الوطني وله تأثير إيجابي على العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني.

وقال الخوري: تستمر الإمارات في جذب الاستثمارات الجديدة، وهذا القرار من شأنه أن يعزز تدفق الاستثمارات من الخارج إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية التي يفتح فيها باب التملك الأجنبي حتى 100%، وهذا من شأنه أن يسهم في النمو الاقتصادي للدولة وخاصة في القطاعات الجديدة مثل قطاع الطاقة المتجددة والابتكار.

وأكد أن القرار يأتي في سياق التوجهات العامة للسياسات الاقتصادية في الدولة التي تسير باتجاه مزيد من الانفتاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا من الخارج، خاصة التكنولوجيا التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وتسهم في زيادة التوظيف والقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار فتح الأنشطة الاقتصادية للتملك بنسبة 100% أمام الاستثمار الأجنبي هو خطوة استراتيجية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن هذا الإعلان يعتبر قفزة نوعية في قدرة الدولة على ترسيخ مكانتها كوجهة أعمال رئيسية في العالم.

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قرار مجلس الوزراء بفتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة لتملك الأجانب بنسبة 100% يطلق مرحلة متقدمة جديدة من مراحل تطور اقتصادنا الوطني تشهد قفزة كبيرة في حجم وكمية الاستثمارات التي تستقطبها الدولة لتعزيز صدارتنا الإقليمية والعالمية كمقصد متميز ورائد للشركات العالمية والتجار والمستثمرين تنطلق منه إلى الأسواق في مختلف دول العالم، مستفيدة من تقدم البنية التحتية للدولة وتفوق موانئها ومطاراتها ومناطقها الحرة وطرقها، ومدعومة بتطور الخدمات الجمركية واللوجستية المقدمة للمستثمرين في كافة القطاعات بمواكبة التقدم في مشروع خط دبي للحرير أول بنود وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وفي ظل ما يحققه اقتصادنا الوطني من تطور سريع عبر تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، وسنعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم قدرة الدولة على استقطاب الاستمارات العالمية بالتطوير المتصاعد لخدماتنا وتسهيلاتنا المقدمة للتجار والمستثمرين.

وأشار فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إلى أن افتتاح 122 نشاطاً اقتصادياً في الدولة بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب يعطي دفعة استراتيجية للجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات على المستوى العالمي، ويرسخ مكانتها كوجهة زاخرة بالفرص والآفاق الواعدة للمستثمرين في مجمل القطاعات المشمولة في القرار.

وأكد أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ستعمل على تطوير برامجها الترويجية للارتقاء بما يتناسب مع التعديلات الأخيرة، وعكس واقع الفرص الاستثمارية الجديدة بدولة الإمارات في مختلف الوجهات التي يتم الترويج بها من خلال برامج المؤسسة، مثل بعثات حكومة دبي الدولية، والمؤتمرات الاستثمارية، والوفود المباشرة، وزيارات المستثمرين وكبار أصحاب الثروات.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن القرارات المتتالية لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدفع نحو تحفيز القطاع الاقتصادي الوطني وترسيخ مكانته كأكبر اقتصاد عربي وتعزيز موقع الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام - دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - «رعاه الله»، قرارا بفتح 122 نشاطا اقتصاديا بالدولة للتملك بنسبة تصل حتى 100 بالمئة للأجانب، يتناغم مع قرارات وإجراءات اتخذتها القيادة الرشيدة لتأكيد جاهزيتها وجدارتها للدخول إلى عصر جديد من الانفتاح الاقتصادي المدروس بعناية فائقة.

وقدم خميس بو هارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، شكره للقيادة الرشيدة على السياسة المفتوحة، وعلى دراستها كل الجوانب التي تساعد على دعم الدوائر الاقتصادية، وعلى زيادة الحركة بالنسبة للمستثمرين، سواء الإماراتيين، أو غير الإماراتيين في كل القطاعات، وهذا يدل على اهتمامها المتزايد، ومعرفتها بكل الجوانب التي تؤثر في الحركة الاقتصادية في الدولة، وهذا ليس بجديد على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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أميري: استكمال مسار إيجاد بنية محفزة للاستثمار



قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: إن قرار حكومتنا الرشيدة في تحديد نسبة التملك في كل نشاط اقتصادي بحسب طبيعته وظروفه هو استكمال لمسار استراتيجي وطبيعي تنتهجه قيادتنا الحكيمة؛ عبر إيجاد بنية أساسية محفزة للاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويكون رافداً مهماً لمكانة دولة الإمارات.

وأضاف أميري، يهمنا أن نؤكد التزامنا الدائم بتلقّف جميع المبادرات الحكومية والمشاركة في زيادة الزخم لبيئة الأعمال ومن ضمنه القطاع المالي الذي نحن من المعنيين به؛ وذلك عبر اتخاذ خطوات حقيقية وإيجابية؛ لجذب المستثمرين الجدد وأفضل المواهب إلى إمارة دبي؛ ليكونوا شركاء لنا في تحقيق أهداف دولة الإمارات التي لا تألو جهداً في تقديم عالم من الفرص لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.