شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح لاجارد لرئاسة «المركزي الأوروبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات الجارية في بروكسل للاتفاق على توزيع المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، أن قادة الاتحاد يدرسون ترشيح مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لمنصب الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي.

ووفقاً لوكالة «بلومبيرج» للأنباء فإن اسم لاجارد هو أحد أبرز الأسماء في أحدث قائمة للمرشحين لأعلى مناصب الاتحاد الأوروبي، والتي يجري المشرعون والأحزاب السياسية مشاورات محمومة بشأنها منذ أمس الأول الأحد.

وخلال المفاوضات تم طرح مجموعة من الخطط قبل أن يتم إسقاطها تباعاً، وتتعلق باختيار مناصب رئيس المفوضية ومسؤول الشؤون الخارجية ورئيس البرلمان الأوروبي وغيرها.

ونقلت «بلومبيرج» عن مسؤولين في برلين القول إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مؤيدي لاجارد، وأن لاجارد تحظى بدعم واسع من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي. (د ب أ)

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