رجال أعمال: فتح قنوات جديدة في الصناعة والتجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

أكد مسؤولو شركات ومستثمرون، أن قرار مجلس الوزراء بتملك المستثمرين للشركات بنسبة 100%، سيساهم في تعزيز قطاعات الأعمال في الأنشطة الاقتصادية ال 122، لاسيما في القطاع الصناعي والتجارة الإلكترونية.

وقالوا إن القرارات ستوفر بيئة استثمارية من شأنها استقطاب استثمارات جديدة وستعمل على استقرار أصحابها في الإمارات، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للدولة.

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن قرار مجلس الوزراء، بفتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك بنسبة تصل حتى 100٪ للأجانب، في قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه؛ سيعزز النمو الاقتصادي وسينعكس بشكل إيجابي على أداء هذه القطاعات على المدى الطويل، كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة جداً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء، يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال، كما يرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية على اختلافها.

ونحن على ثقة بأن هذا القرار الحكيم من القيادة الرشيدة، سيحقق أهدافه في تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، إضافة إلى استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة.

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»: تعكس قرارات مجلس الوزراء عزم الإمارات على مواصلة دفع عجلة النمو وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، عبر توفير البيئة الاستثمارية الملائمة وبالأخص في القطاع الصناعي.

أضاف باتيا، تعمل هذه القرارات على رفد الاقتصاد الإماراتي بقنوات جديدة للتدفقات النقدية لتعزيز التنمية المستدامة، والتي من شأنها استقطاب استثمارات جديدة للإمارات التي تتمتع بسمعة عالمية في جودة الاستثمارات.

من جانبه قال فيصل كوتيكولون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «KEF» القابضة: إن مثل هذه القرارات تدعم ثقة المستثمرين وتجعل من الإمارات أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية.

من جانبها قالت سيدة الأعمال ليلى مسينائي: إن فتح المجال ل 122 نشاطاً اقتصادياً بنسبة تملك حتى 100%، يعزز الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات ويجعل منها بيئة استثمارية متجددة، ما يسهم في إرساء أسس اقتصادية قوية على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة مفضلة للاستثمار للشركات والأفراد من كافة الجنسيات، فيما تعزز سياسة الانفتاح الاقتصادي هذه التوجهات.

وأوضح أبهيشيك شارما المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاونديشن القابضة أن الإمارات واصلت مسيرتها باتجاه سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتمثل القرارات الجديدة من قبل مجلس الوزراء تأكيداً لمكانة الدولة كملاذ آمن للاستثمار.

أكد موفق بليش، المدير التجاري لشركة «كابارول للدهانات»، في دبي: أن اعتماد مجلس الوزراء، فتح 122 نشاطاً اقتصادياً بدولة الإمارات للتملك بنسبة تصل إلى 100‎% للأجانب، قرار مشجع جداً للمستثمرين الأجانب، لاسيما في قطاع الصناعة التحويلية والطاقة المتجددة التي تحتاج إلى وقت طويل للإنتاج ودوران رأس المال، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي يتطلب مثل هذه القرارات.

أضاف، تكمن أهمية هذه القرارات في السماح للمستثمرين بوضع خطط الاستثمار على المدى الطويل، ما ساهم في توطين الاستثمارات وتعزيز الأعمال لينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال واقتصاد الدولة بشكل عام.

وقال بليش: إن الإمارات تستشرف المستقبل بصورة مستمرة وتسعى لتعزيز تنافسيتها بمثل هذه القرارات الصائبة التي تلبي احتياجات قطاع الأعمال بصورة مستمرة.

أكد حسين مهران، مدير مشروعات في شركة «نجا معماريون ومصممون»، أن أي خطوة تستهدف تمكين المستثمرين من الاستقرار في الإمارات على المدى الطويل وتدعم خططهم المستقبلية داخل الدولة خطوة تعزز شعورهم بالأمان نحو مستقبلهم ومستقبل أسرهم، مشيراً إلى أن هذه القرارات تدعم ازدهار الاقتصاد في الإمارات وتجذب الكثيرين من أصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في بيئة حضارية تحكمها قوانين عادلة، كما أن هذه القرارات ستدعم قطاع الإنشاءات بشكل كبير عبر دخول مشروعات الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة في ذات الوقت.

بدوره قال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن»: إن هذه القرارات تصب في صالح سمعة دولة الإمارات فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر تطوير هذه القوانين المتعلقة بهذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه القرارات تعطي للمستمرين فرصة عظيمة للتوسع في حجم الأعمال.

أضاف أحمد أن قطاع التجارة الإلكترونية سيستفيد بقوة من هذه القرارات عبر زيادة مساهمة هذا القطاع في اقتصاد الإمارات، إضافة إلى التوسع وفتح أفرع ومكاتب عالمية جديدة للشركات العاملة بهذا القطاع والتوسع عبر الإمارات في الأسواق المجاورة انطلاقاً من الإمارات التي هي القاعدة الأساسية والرئيسية لأعمالنا.

وأكد فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، أن القرار فتح 122 نشاطًا اقتصاديًا بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب، سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية التي يعود نفعها على الاقتصاد الوطني برمّته.

وأضاف، عند إمعان النظر في المجالات المستهدفة، كالزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه، فإن هذا سيسهم أولاً في حفز التنويع الاقتصادي، إلى جانب زيادة التنافسية بين المنتجين والمصنعين، ما سينعكس بالإيجاب على جودة المنتجات الوطنية ذاتها وعلى أسعارها. ويعني هذا بدوره اكتساب الإمارات المزيد من القدرة لتعزيز صادراتها، والوصول بها إلى أسواق عالمية جديدة بمنتجات وطنية.

وأوضح، سيكون للقرارات انعكاسات حميدة على ترتيب الدولة وترسيخ مكانتها على مؤشرات سهولة ممارسة وأداء الأعمال، وسيسهم في تسريع وتيرة النمو وزيادة فرص العمل، لاسيما أنه يفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بالاستفادة من البنى التحتية القوية وتوافر عناصر الإنتاج لإطلاق مجموعة جديدة من الصناعات التي يحتاج إليها القطاع الوطني، بعد التخلص من أي معوقات قد تعترض سبيل المستثمر خلال دراسة جدوى المشروع، لتظل الإمارات الوجهة الأمثل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

و أكد عاطف رحمن، مدير وشريك دانوب العقارية، أن القوانين الحكيمة والذكية التي أصدرها مجلس الوزراء، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالسماح للتملك بنسبة تصل إلى 100 % للملكية الأجنبية في الشركات المحلية في 122 نشاطاً اقتصادياً في 13 قطاعاً، سوف تستهل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي وستساعد على تعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، وإضافة إلى الانعكاس الإيجابي القوي على حجم الاستثمار العقاري القائم، والعمل على زيادة استثمارات الملكية الجماعية والصناديق العقارية، ما سيعطي شكلاً جديداً في تحريك السوق العقارية، وإننا نتوقع من الصناعات العالمية إنشاء مصانع في المناطق الصناعية بدولة الإمارات، أو الاستثمار في مصانع التصنيع المحلية، وتوسيع قاعدة إنتاجها، إضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة، والتركيز ومضاعفة الجهود، والتمكن من الاستفادة من «معرض إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي الأكبر في العام القادم، وهذا هو انعكاس للقيادة البصيرة التي تنير لنا الطريق الاقتصادي.



انعكاسات إيجابية على الأسهم المحلية

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أكد المحلل المالي وضاح الطه، أن القرار الحكومي، سينعكس إيجاباً على الأسهم المحلية، لاسيما أنه ناتج عن تمحيص وتعمق في حركة التجارة الدولية، ومؤشر التنافسية، وذلك لدعم التنافسية في الإمارات وتحفيز الأجانب لاختيار الأنشطة الاقتصادية المناسبة، إضافة إلى فوائد أخرى في ما يتعلق بمجال التكنولوجيا وتوطينها.

وأشار الطه، إلى الانعكاسات الإيجابية كذلك على مستوى الاقتصاد الكلي، من حيث ضخ أمول جديدة في الأسواق وتسريع وتيرة التوظيف والاستيراد والتصدير، مضيفاً، أن هناك مئات الصناعات التي ترتبط بهذه الأنشطة، على اعتبار أن هذه الخطوة عملاقة وذات أبعاد استراتيجية طويلة الأمد.

وبين الطه، أن هنالك تكاملاً مدروساً خصوصاً في قطاع البنية التحتية المتقدمة القادرة على استقبال هذا الكم الكبير من الأنشطة، جنباً إلى جنب مع البيئة التشريعية.

وذكر الطه، أن التأثير في الأسهم ليس ناجماً عن نقص في مستويات السيولة، خاصة أن بيانات المصرف المركزي الإماراتي تثبت توافر هذه السيولة، لكن الإشكاليات هي داخلية لبعض الشركات التي ساهت في حالة الإحباط الحاصلة في السوق بسبب مشكلاتها الهيكلية أو الإدارية أو المالية.

وشدد الطه، على ضرورة أن يكون هناك تمثيل كاف لمختلف القطاعات في الأسهم مع وجود قناعة لدى سوقي أبوظبي ودبي الماليين بضرورة إحداث تطوير إضافي من خلال زيادة القطاعات وإيجاد شركات ذات نوعية تخدم الاقتصاد.



فيديكس: تدعم الاقتصاد المفتوح



أكد طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات لدى «فيديكس إكسبريس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه السياسات التطلعية التي تنتهجها الحكومة؛ تدعم الاقتصاد المفتوح في تشجيع الاستثمار الخاص. كما أنها تعكس مدى تعاون الحكومة في الدولة مع مجتمع المستثمرين؛ لفهم احتياجات الشركات اليوم. وقال: إن هذا الإعلان سوف يضمن تسريع الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي، والذي نرى أنه يسير في الاتجاه الصحيح للنمو على ضوء الثقة المستمرة في بيئة الأعمال الوطنية.

وأضاف هنيدي: الاستثمار الأجنبي سوف يدفع نحو التنوع الاقتصادي ويخلق المزيد من الفرص في العديد من قطاعات التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وغيرها من الصناعات غير القائمة على النفط. كما أن استمرار نمو الأعمال من شانه أن يزيد الابتكار في البنية التحتية للنقل التي تدعم مكانة الدولة كمركز عالمي لإعادة الشحن. نحن ملتزمون بربط الناس بالإمكانات وضمان تلبية احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين في مجال اللوجستيات والأعمال حتى يتمكنوا من المنافسة وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في ازدهار المجتمعات.