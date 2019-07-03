سحب 49 ألف سلعة من السوق بالنصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



أعلنت وزارة الاقتصاد عن سحب 49352 سلعة من السوق المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 44816 مركبة، بما يشكل 91% من إجمالي السلع المستردة.

وتوزعت عمليات السحب وفقاً لتقرير الوزارة، أمس، على 42.5 ألف سلعة خلال الربع الثاني، و7347 سلعة خلال الربع الأول من العام، في حين توزعت عمليات استرداد المركبات بين 37668 سيارة خلال الربع الثاني، و7148 سيارة تم استردادها خلال الربع الأول.

وشهد سحب 199 دراجة عبر 4 عمليات، فيما شهد الربع الثاني سحب سلع أخرى إلى جانب السيارات تضمنت 489 جهاز اختبار مقابس كهربائية، و3380 طاولة تبديل للأطفال، و468 قارورة حليب للأطفال.

وأفاد التقرير أن عمليات الاسترداد تركزت على حملات الاستدعاء الخاصة ب«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية.

وتوزعت السيارات المستردة خلال الربع الثاني بين 338 سيارة «بورش» موديل 2017-2018، وقرابة 2470 سيارة «أودي» موديل 2013-2018، و46 سيارة «فيراري جي تي سي» موديل 2017-2018، و11432 سيارة «فورد» 2005-2010، و293 سيارة «دودج رام بيك» 2019، و27 سيارة «رينج روفر» 2019 و16 ألف سيارة «نيسان أورفان E26» موديل 2016-2018، و220 سيارة «هوندا أوديسي، بايلوت» موديل 2019.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، إن الوزارة تقوم بمتابعة عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية؛ عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة؛ حيث يتم إخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع؛ بسحبها من الأسواق فوراً، مشيراً إلى أن الربع الثاني من العام شهد سحب 12 مليون قطعة من مهيئات تيار متردد لقوابس جدارية حول العالم.