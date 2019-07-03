«سوق دبي» يتوقع مزيداً من الاكتتابات

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قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن السوق يتمتع بمستويات جيدة من الطروح العامة الأولية، متوقعاً أن تحظى منصتها لصناديق الاستثمار العقاري (REIT) بآفاق نمو واعدة. وأوضح ل«زاوية»: «هناك توقعات بدخول مصدرين جدد قريباً».

وأضاف: «في الوقت الحالي نحن في مناقشات مع مصدرين محتملين، بما في ذلك ثلاث شركات من قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والرعاية الصحية والتي تتطلع إلى إدراج أسهمها في سوقنا الرئيسي، كما أن هناك شركتين تدرسان الإدراج في منصة شركات المنطقة الحرة التي نخطط لإطلاقها».