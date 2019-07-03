شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ملياراً القروض المصرفية المشتركة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
كشفت جداول «بلومبيرج» التي افصح عنها، يوم أمس، عن حجم قروض المقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 30.85 مليار دولار (113.3مليار درهم) في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبة 41.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. وارتفع حجم القروض المصرفية المشتركة التي سجلها المقترضون من دولة الإمارات بنسبة 10.2%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، ليبلغ 20.46 مليار دولار، نحو (75.15 مليار درهم). بينما انخفض حجم القروض المصرفية المشتركة التي سجلها المقترضون في السعودية بنسبة 76% .
وارتفع عدد البنوك المحلية المدرجة ضمن قائمة مديري الاكتتاب العشرة الأوائل في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى خمسة مصارف خلال النصف الأول من عام 2019، بينما لم تضم القائمة أي مصرف خلال الفترة نفها من العام الماضي؛ حيث احتل بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق المراتب الأولى والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة.
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