«الظفرة للبترول» تبدأ إنتاج النفط من حقل «حليبة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «الظفرة للبترول»، المشروع المشترك بين أدنوك ومؤسسة النفط الوطنية الكورية «كنوك» ومجموعة «جي إس إنرجي»، أمس، عن بدء الإنتاج من حقل «حليبة» في أبوظبي، إضافة إلى اكتشاف موارد محتملة في ثلاثة حقول نفط جديدة داخل منطقة الامتياز التابعة لها.

ويسهم هذا الإنجاز الذي حققته «الظفرة للبترول»، أحدث شركة عاملة ضمن مجموعة «أدنوك»، في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، كما يؤكد الأهمية التي توليها أدنوك للشراكة طويلة الأمد مع قطاع الطاقة في كوريا الجنوبية.

ويعد حقل «حليبة»، الواقع بمحاذاة الحدود الجنوبية الشرقية لإمارة أبوظبي، ركيزة أساسية ضمن خطة أدنوك الرامية إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020.

وأوضحت أدنوك أن الإنتاج الأولي من الحقل، سيرتفع تدريجياً ليبلغ 40 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2019 فيما تستمر «الظفرة للبترول» بالعمل على استغلال الإمكانات الكبيرة للحقل في المستقبل.

وبدأت «الظفرة للبترول»، بتنفيذ برنامج تقييم واسع النطاق في حقل «حليبة» مكّنها من اكتشاف 1.1 مليار برميل من نفط المكمن، وذلك بزيادة كبيرة عن التقديرات الأولية التي كانت 180 مليون برميل، كما اكتشفت الشركة أيضاً موارد محتملة في ثلاثة حقول جديدة هي «الحمرة»، و«بوطاسة»، و«بونخيلة»، بعد تنفيذ برامج استكشاف مكثفة.

وبمناسبة بدء «الظفرة للبترول» في إنتاج النفط الخام للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 2014، نظمت أدنوك حدثاً خاصاً في مقرها الرئيسي؛ حيث استضاف الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وفداً رفيع المستوى من كوريا الجنوبية، ضم كلاً من إلبيو هونغ، رئيس لجنة التجارة والصناعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، ويونغجون جو، نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة، وسويونغ يانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كنوك»، وينغسو هوه، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جي إس إنيرجي»، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية الوطنية وكبار المسؤولين في جمهورية كوريا الجنوبية.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضمان الاستثمار الأمثل لموارد النفط والغاز والاستفادة من الشراكات النوعية، يؤكد بدء الإنتاج من حقل حليبة الدور المحوري المهم للتعاون في قطاع الطاقة، ومساهمة هذا التعاون في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الشراكات الناجحة التي أرستها أدنوك مع شركات الطاقة الكورية، ونحن نولي أهمية كبيرة لهذه الشراكات الاستراتيجية، نظراً لدورها في دعم جهود ومساعي أدنوك لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي».

وأضاف: «يجسد أول إنتاج للنفط من حقل حليبة التزامنا بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع موارد النفط والغاز في أبوظبي لخلق عوائد طويلة الأجل لدولة الإمارات وشركائنا في سعينا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة؛ حيث تُركز أدنوك على تعزيز الربحية وزيادة العائد الاقتصادي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، ويشكل الإنتاج من حقل حليبة ركيزة أساسية لخطة أدنوك لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام». وتخطط «الظفرة للبترول» لتسريع وتيرة إنتاج النفط من هذه الحقول من خلال نماذج وحدات إنتاج نمطية تتيح إمكانات إنتاج سريعة ومبتكرة، وستنقل النفط إلى المعالجة باستخدام الشاحناتو قال إلبيو هونج: يأتي ضمان إمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة لجهورية كوريا الجنوبية على رأس أولوياتنا، لذلك يمثل بدء الإنتاج من حقل «حليبة»، إنجازاً مهماً.وأوضحت أدنوك أن حقل «حليبة»، سيكون بمثابة مركز الإنتاج الرئيسي في منطقة امتياز «الظفرة للبترول»، وسيمكّنها من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من مواقع أخرى قريبة محتملة، فيما تواصل «الظفرة للبترول» استكشاف 70 موقعاً إضافياً في منطقة الامتياز.

وتركز شركة الظفرة للبترول، التي تمتلك أدنوك نسبة 60% من أسهمها فيما تمتلك شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية (كنوك) وشركة «جي إس إنرجي»، التي تمثلها شركة كوريا أبوظبي للنفط (كادوك) نسبة 40%، على استكشاف وتطوير المناطق الواقعة ضمن امتيازها لتقييم القيمة التجارية للعديد من الحقول الواعدة من خلال نموذج تشغيل يتسم بالمرونة.(وام)