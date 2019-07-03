«دي إكس بي» تحتفظ بعلامة «سيكس فلاجز» في الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أفادت «دي إكس بي إنترتينمينتس» بأن شركاتها التابعة «SF Dubai LLC» وقعت اتفاقية ترخيص وأولوية حق الرفض بخصوص استخدام الملكية الفكرية للعلامة التجارية «سيكس فلاجز» و«سيكس فلاجز دبي» في دولة الإمارات.
وتحتفظ الشركة بالحق الحصري في أولوية حق الرفض، للاستفادة من حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب الاتفاقية، وفقاً لبيان توضيحي للشركة على سوق دبي المالي.
وأضافت الشركة أنه بالتزامن مع هذه الاتفاقية وافقت كل من «SF Dubai LLC» و«سيكس فلاجز لحدائق الترفيه» و«سيكس فلاجز العالمية للتطوير» على أنه لن تكون هناك مطالبات، سواء الآن أو في المستقبل، بموجب أي من الترتيبات السابقة التي كانت قائمة.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ المترتب للدفع على شركة «SF Dubai LLC» يصل إلى 7.5 مليون دولار (27.52 مليون درهم) حسب الاتفاقية والتي ستنعكس في بيان التدفقات النقدية الموحدة في السنة المالية 2019.
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