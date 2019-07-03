1.25 مليون مسافر على متن «الاتحاد» بين أبوظبي وسيؤول منذ 2010

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: عدنان نجم

أكد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، أن الشركة استخدمت طائرة إيرباص A380 إلى سيؤول لتلبية الطلب القوي حالياً والمتزايد على الرحلات، والخدمة المتميزة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وبخاصة في قطاعي الأعمال والسياحة، ولتقديم آخر منتجاتنا ومقصوراتنا الحائزة جوائز لهذا السوق المهم.

وأضاف كامارك، في حديث لوسائل الإعلام على هامش الاحتفالية التي نظمتها الشركة بمناسبة إطلاق رحلاتها عبر استخدام طائرة إيرباص A380: بدأت الرحلات بين أبوظبي وسيؤول في ديسمبر/‏كانون الأول 2010، وإننا نواصل رحلاتنا عبر الطائرة العملاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد والسعي للارتقاء بتجارب الضيوف والمسافرين.

ذكر أن شركة الاتحاد للطيران تشغّل 7 رحلات أسبوعياً بين أبوظبي وسيؤول في أوقات مناسبة لنقل الضيوف على رحلات الربط إلى وجهات أساسية في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا.

وأوضح أنه وعبر رحلات إيرباص A380 سيتاح 486 مقعداً في ثلاث درجات للسفر، تتضمن: (جناحين اثنين للإيوان، و9 مقصورات في الدرجة الأولى، و70 مقصورة في درجة رجال الأعمال، و405 مقاعد ذكية في الدرجة السياحية)

وأفاد كامارك أن الاتحاد للطيران نقلت ما يقارب 1.25 مليون مسافر بين أبوظبي وسيؤول منذ انطلاق خدمتها لهذه الوجهة في ديسمبر/‏‏‏‏‏كانون الأول 2010.

وفي ما يتعلق بأداء الوجهة، رد بالقول: تعتبر وجهة سيؤول من أفضل الوجهات من حيث الأداء على شبكة وجهاتنا، وإن خططنا المستقبلية رفع عدد رحلاتنا إلى 8 رحلات أسبوعياً، ولكن لا توجد حالياً أية خطط لاستخدام الرحلة الثامنة.

وأضاف كامارك: تجمع الإمارات وكوريا الجنوبية علاقة تاريخية من التعاون والنمو على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، تعود إلى حوالي 40 عاماً، ومنذ 2016، ارتفع عدد المسافرين بين البلدين بشكل سريع، بعد تطبيق اتفاقية السفر من دون تأشيرة بين الدولتين.

وكان السفير الكوري بدولة الإمارات قد أعلن أن الجمهورية الكورية تعتبر الإمارات من أقرب الشركاء إليها سياسياً ودولياً.

كما تعتبر كوريا الجنوبية شريكاً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات، خاصة أن الإمارات تتطلع إلى تحويل اقتصادها ليرتكز على الثقافة والمعرفة بدلاً من النفط. وتتضمن مجالات التعاون: القطاع النووي، والدفاعي، والأمني، إلى جانب قطاعات الطب والصحة والسياحية، مما يجعل دور الاتحاد للطيران أساسياً.

وعن علاقة الاتحاد للطيران مع الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية، رد بالقول: إن علاقاتنا مع الشركتين جيدة جداً، ونحن شركة الطيران الدولية الوحيدة التي وقعت اتفاقية المشاركة بالرمز مع الشركتين.

وحول عدد الكوريين العاملين في الاتحاد، أجاب: تعتمد الاتحاد للطيران على مجموعة مميزة من الفنيين الكوريين الذين يلعبون أدواراً مهمة في إدارات مختلفة، ويساعدون على تطوير قدرات سوق العمل الكوري من خلال توفير برامج تدريب لتطويرهم على المستوى المهني.

وفي مجموعة الاتحاد للطيران، نفتخر بالقول إن لدينا موظفين كوريين يعملون في مختلف قطاعات المجموعة ويشكلون فئة مهمة ومميزة من القوى العاملة لدينا.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «يسعدنا أن تنضم سيؤول إلى الوجهات التي تخدمها طائراتنا طراز «إيرباص A380» مع زيادة الطاقة الاستيعابية، وتجارب السفر الفريدة التي تقدمها هذه الطائرة. وسوف تضمن هذه الخطوة تحقيق الاتساق على صعيد المنتجات، وتوفير المزيد من خيارات السفر السلسة إلى عدد أكبر من عملائنا المسافرين من كوريا الجنوبية وإليها؛ لضمان تقديم تجربة السفر الأرقى».

وأضاف: مع استمرارنا في تقديم تجارب لا تضاهى لجميع ضيوفنا، نؤمن كذلك بحق المسافر في الاختيار؛ لتحديد المنتجات التي تناسبه على النحو الأمثل. ومن ثم أطلقنا منصة علامتنا الجديدة «لك الاختيار» العام الماضي؛ بهدف دعوة ضيوفنا لاختيار الطريقة، التي يرغبون في السفر بها؛ من خلال مجموعة جديدة من منتجات وخيارات السفر المصممة؛ لتلبية كافة المتطلبات.

ومع إدخال الطائرة طراز «إيرباص A380» لخدمة الرحلات إلى سيؤول، ينضم بذلك مطار إنشيون بالعاصمة الكورية الجنوبية إلى الوجهات التي تخدمها طائرات الاتحاد للطيران من طراز «A380» الحائزة جوائز والتي تشمل مطارات: هيثرو، وباريس شارل ديجول، ونيويورك جون إف كينيدي، وسيدني.



لمحة عن التجارب المبهرة في أبوظبي



احتفلت الاتحاد للطيران، أمس، بتشغيل طائرتها العملاقة من طراز «إيرباص A380 سوبر جامبو»؛ لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

واحتفاءً بالمناسبة، أقامت الشركة حفل استقبال تحت عنوان: «ليلة أبوظبي» في فندق «ذا شيلا» الشهير بالعاصمة سيؤول؛ حيث أتاحت الفعالية فرصة فريدة للضيوف؛ للتعرف عن قرب إلى الثقافتين الكورية والإماراتية. وحضر الفعالية نخبة من كبار المسؤولين بالحكومة المحلية وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب الإعلاميين، والشركاء التجاريين ووكلاء السفر.

ولتسليط الضوء على الطابع العالمي للعاصمة الإماراتية، أبوظبي، وترويجاً للتقارب الثقافي بين الشعوب، تضمنت الفعالية سلسلة من العروض لفنانين عرب وكوريين، إضافة إلى تشكيلة من أصناف الطعام، التي مزجت بين فنون الطبخ التي تشتهر بها الثقافتان. وقدمت الأمسية كذلك لمحة عن التجارب المبهرة، التي يمكن لجميع المسافرين لأغراض العمل أو الترفيه الاستمتاع بها في أبوظبي.