شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تستأنف الاستعدادات تمهيداً لطرحها العام الأولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بلومبيرج أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أرامكو السعودية أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع مجموعة من بنوك الاستثمار لبحث الأدوار في طرحها العام الأولي المحتمل.

وقالت بلومبيرج إن العمل على الطرح الأولي قد يتسارع في وقت لاحق من 2019 أو أوائل العام القادم.

ومن جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الثلاثاء، إن السعودية تعمل على إدراج أرامكو في 2020-2021 مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة باتجاه إتمام اندماجها مع (سابك). (رويترز)

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