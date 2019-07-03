الإمارات ضمن 10 دول لإنشاء رابطة دولية للخدمات

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وقّعت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع على إعلان نوايا، يضم 10 دول، يقضي بإنشاء الرابطة الدولية لكيانات تقديم الخدمات العامة (ASAN) في باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد الدولة في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة في باكو بجمهورية أذربيجان، والذي عُقد بتنظيم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، وجاء تحت عنوان «تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة من خلال تقديم الخدمات العامة بشكل فعال وتحول الابتكار وبناء مؤسسات فاعلة وشاملة».

ويُلخّص إعلان النوايا أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الخدمات العامة، والشفافية في تقديم الخدمات العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الحاجة إلى مواصلة تبادل الخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وضرورة وجود كوكبة من الخبراء وإيجاد فرص مؤسسية لتبادل المعرفة.

واتفقت الدول الموقّعة على إعلان النوايا، على العمل معاً من أجل تحقيق أهداف الرابطة المتمثلة في إقامة تعاون مشترك في جميع مجالات الخدمات العامة، وتنظيم شبكة مؤسسية من المهنيين والخبراء والممارسين والأكاديميين الدوليين، لمناقشة المشاكل الفعلية والتحديات المعاصرة التي تواجه مجالات الخدمات العامة، وإيجاد الحلول المناسبة والفاعلة لها، إضافة إلى إنشاء منبر مؤسسي للتبادل المستمر لأفضل الممارسات والخبرات، وتشجيع تطبيق الابتكارات في مجال الخدمة العامة، بما يضمن استدامتها، والنظر في وسائل الدعم المالي لتنفيذ أنشطة التعاون المؤسسي.

إلى ذلك، عقدت حصة بنت عيسى بوحميد خلال مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة، 3 اجتماعات؛ الأول مع مهريبان آلييفا نائبة رئيس جمهورية أذربيجان والسيدة الأولى في أذربيجان، تم خلاله بحث سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الاجتماعي.

وخلال لقائها مع ساهل باباييف وزير العمل والشؤون الاجتماعية والسكان في جمهورية كازاخستان، بحثت حصة بوحميد السبل الكفيلة بتطوير الخدمات في المجال الاجتماعي، لاسيما ما يختص بأصحاب الهمم والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية. كما ناقشت ووزير الشؤون الاجتماعية والسكان في أذربيجان، آلية وسبل توفير الخدمات الاستباقية التي تتيح للجمهور الوصول والحصول على الخدمة قبل طلبها.