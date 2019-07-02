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الان تتابع محتجون يستهدفون شركة أمازون في فرنسا والان مع التفاصيل
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ويطالبون بإجراءات لحماية البيئة
الخليج 365-متابعات
حتج مئات من المدافعين عنالبيئة خارج مقار شركة أمازون في باريس وعند مركزين إقليميينللتوزيع تابعين لها في فرنسا اليوم الثلاثاء في إطار تصعيد
المظاهرات المتعلقة بتغير المناخ.
وشارك في الاحتجاج جماعات منها أصدقاء الأرض والسترات الصفراء
التي نظمت مظاهرات على مدى أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وعطل نحو 240 شخصا الوصول إلى مكتب أمازون الرئيسي في باريس
وشجب الكثيرون ممارساتها التجارية قائلين إنها لا تدفع حصتها من
الضرائب ولا تدفع أجورا عادلة للعاملين.
وأغلق نحو 70 شخصا مركز توزيع في مدينة تولوز في جنوب البلاد
وتجمع نحو 80 آخرين عند مركز قرب مدينة ليل في الشمال وأجبروا
العاملين على العودة لديارهم وقال منظمون إن العمل توقف بالمركزين.
وقالت أمازون في بيان أرسلته لرويترز إنها تحترم الحق في
التظاهر للتعبير عن الرأي لكنها دافعت عن ممارساتها التجارية قائلة
إنها تدفع جميع الضرائب المستحقة عليها.
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