شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: تفعيل آلية البيع على المكشوف ببورصة مصر خلال الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إن تفعيل آلية البيع على المكشوف بالبورصة سيكون خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف خالد النشار خلال لقاء مع الصحفيين، أنه تم بالفعل الانتهاء من وضع القواعد وكل ما يتعلق بالآلية، قائلا: "يتبقى فقط آلية التنفيذ وهو ما تناقشه شركة مصر للمقاصة مع البورصة وسيتم تجريب الآلية قبل تنفيذها."

وتسمح آلية البيع على المكشوف ببيع الأوراق المالية قبل تملكها، وتستهدف زيادة السيولة فى السوق.