شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على ارتفاع بفضل قطاعى المرافق والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، وقادت المكاسب أسهم قطاعى المرافق والعقارات، بينما انحسرت الحماسة التى أثارتها الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على سلع أوروبية إضافية.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.25 نقطة أو 0.26% إلى 26786.68 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.68 نقطة أو 0.29% إلى 2973.01 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 17.93 نقطة أو 0.22% إلى 8109.09 نقطة.

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