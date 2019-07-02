هل تعلم أن تسعير عقود التداولات النفطية فى ثلثى العالم يتم وفقا لخام برنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النفط أو كما يطلق عليه الذهب الأسود يعد من أكثر السلع تداولاً حول العالم، والنفط أنواع متعددة ولكن هناك نوعين من النفط الخام الأكثر تداولاً حول العالم، وهو خام برنت وخام غرب تكساس ويوجد بين النوعين من النفط الخام اختلافات كثيرة منها موقع الاستخراج، ونسبة الكبريت، وكذلك بورصات وتوقيتات التداول كلا منهما.

وفيما يتعلق بخام برنت فيتم استخراج من حقول النفط بحر الشمال ويضم "خام برنت" مزيج من أربعة هى زيوت خام - برنت، فورتيز، أوزبيرج، وإيكوفيسك وتلك الزيوت يطلق عليها "خام برنت ".

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يحتوى خام برنت على نسبة من الكبريت نحو 0.37% وكلما انخفضت نسبة الكبريت فى النفط أصبح "أكثر حلاوة" كما أنه يسهل تكريره ويعتبر نفط خام برنت من الأنواع النفط الحلو.

ويتم تصنيف جاذبية النفط على مقياس من 10 إلى 70، حيث كلما ارتفع الرقم كلما كان الزيت أقل كثافة، لتوضيح ذلك على نحو أكثر، إذا كانت جاذبية النفط (ثقل النفط مُقارنة بالماء)، والتى حددها معهد البترول الأمريكى أعلى من 0 فإن النفط سوف يطفو على سطح الماء، وإذا ما كانت أقل من 10 فإنه سوف يتهاوى إلى أسفل الماء ويتم تصنيف خام برنت على أنه من أنواع النفط الخفيفة نسبيا.

يتم تسعير عقود التداولات النفطية فى حوالى ما يقرب من ثلثى العالم وفقا لخام برنت وهو ما يجعله معيارا قياسيا على الصعيد العالمى، وفيما يتعلق بتداول أنواع النفط فيتم وفقا لبلد الإقامة، وتأتى إحدى الطرق الرئيسية لتداول النفط الخام عبر العقود الآجلة لخام برنت عبر بورصة إنتركونتيننتال (ICE) فى لندن وتكون ساعات تداول العقود الآجلة لخام برنت من الأحد إلى الجمعة من الساعة 7:00 صباحا إلى 5:00 مساء بتوقيت شيكاغو.