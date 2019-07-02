شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات : التوسع فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

‏‫قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه من المهم تضافر كافة الجهود بين الوزارات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال ندوة مجلس الاعمال المصرى الكندي والمجلس المصرى للتعاون الدولى والتى حضرها المهندس معتز رسلان رئيس المجلس ولفيف من قيادات الوزارات.

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أضافت الوزارة ان اهم المجالات الذكاء الاصطناعي هى الصحة والبيئة والتعليم ، مما يتطلب اتاحة البيانات لإتمام ذلك ، لافتة انه بصدور القانون الخاص بالمعلومات سيتم التغلب علي ايه معوقات فى ذلك.

ونوهت الوزارة الى المشروعات التى تشارك فيها الوزارة مثل التشخيص عند بعد وغيرها من المشروعات مما يساهم فى حل مشكلات المرضى خاصة فى المناطق النائية ، بجانب تقديم خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة سواء فى القرية الذكية او فى المبنى الجديد فى العاصمة الإدارية بهدف دمجهم فى المجتمع مع ميكنة الخدمات الحكومية .