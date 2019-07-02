انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الثلاثاء 2 يوليو، بمقدار 7 جنيهات.
وتراجعت أسعار الذهب، عالميًا، أمس الإثنين، بنسبة 2 %، لتسجل أوقية الذهب 1390 دولار، متراجعة من 1409 دولارا بانخفاض قدره 19 دولارا.
وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 550 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 642 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 733 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5136 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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