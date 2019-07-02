الان تتابع بلومبرج: السعودية تعتزم طرح سندات بقيمة 3 مليارات يورو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:55 م, 2 يوليو 2019 م التعليقات: 0 للاتحاد الأوروبي الخليج 365-متابعات قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج،اليوم، إن السعودية تعتزم طرح سندات بالعملة الأوروبية الموحدة لأول مرة بقيمة 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها

القول إن الطرح يتضمن سندات مدتها 8 سنوات بقيمة مليار يورو وسندات

مدتها 20 عاما بقيمة ملياري يورو.

وتتولى بنوك الاستثمار “جولدمان ساكس” و”سوسيتيه جنرال” و”بي.إن.بي باريبا” و”مورجان ستانلي” و”سامبا كابيتال” إدارة الطرح.

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