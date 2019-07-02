إمبراطور اليابان وولي العهد يؤكدان حرص حكومة البلدين على تطوير العلاقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو بقصر أكاساكا في طوكيو أمس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ورحب الإمبراطور ناروهيتو، بولي العهد في زيارته الحالية لليابان، مبديا سعادته بمشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أوساكا.

وشكر ولي العهد إمبراطور اليابان على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، ونقل له تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اعتلائه العرش، وأمنياته لجلالته والشعب الياباني بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل إمبراطور اليابان ولي العهد تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الصادقة.

في سياق متصل بعث ولي العهد برقية لإمبراطور اليابان إثر مغادرته طوكيو أمس، أشاد فيها بمتانة العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والرغبة في تعزيزها.

كما بعث ولي العهد برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أكد فيها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين.

وأشاد ولي العهد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة رئيس الوزراء الياباني لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكدا أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

نص البرقية لإمبراطور اليابان:

صاحب الجلالة الإمبراطور / ناروهيتو

إمبراطور اليابان

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تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيدا بمتانة العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -وجلالتكم.

نص البرقية لرئيس وزراء اليابان

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكدا أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار .. وتقبلوا تحياتي وتقديري .