694 مليار دولار صادرات اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة صدرت اليابان 694 مليار دولار واستوردت 632 مليار دولار، بحسب موقع OEC الأمريكي المعني بتقديم الإحصائيات التجارية لعام 2017. أهم صادرات اليابان السيارات بقيمة 101 مليار دولار، قطع غيار المركبات (34.9 مليار دولار)، الدوائر المتكاملة (26.5 مليار دولار) ، الآلات ذات الوظائف الفردية (22.6 مليار دولار) والطابعات الصناعية (13.6 مليار دولار). وأهم وارداتها النفط الخام بقيمة 57.7 مليار دولار، غاز البترول (37.1 مليار دولار)، معدات البث (22.1 مليار دولار)، الدوائر المتكاملة (21.8 مليار دولار) والفحم (19.5 مليار دولار). وأبرز الوجهات التصديرية لليابان هي الصين بقيمة 136 مليار دولار والولايات المتحدة (125 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (54.2 مليار دولار) وهونج كونج (32.1 مليار دولار). أما أهم مصادر الاستيراد فهي الصين بقيمة 157 مليار دولار والولايات المتحدة (66.9 مليار دولار) وأستراليا (34.6 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (26.9 مليار دولار) والسعودية (25 مليار دولار). ماذا تصدر السعودية إلى اليابان؟ (بحسب OEC لعام 2017) بلغت قيمة الصادرات 25 مليار دولار أهم الصادرات - المنتجات المعدنية بقيمة 24.1 مليار دولار - معادن بقيمة 469 مليون دولار - منتجات كيميائية بقيمة 353 مليون دولار - بلاستيك ومطاط بقيمة 115 مليون دولار - منتجات حيوانية ونباتية 169 ألف دولار - جلود حيوانات 239 ألف دولار - منتجات حيوانية 911 ألف دولار - أنسجة 198 ألف دولار ماذا تستورد السعودية من اليابان؟ (بحسب OEC لعام 2017) بلغت قيمة الصادرات 3.67 مليارات دولار أهم الواردات - وسائل النقل بقيمة 1.88 مليار دولار - أجهزة 655 مليون دولار Advertisements - معادن 465 مليون دولار - بلاستيك ومطاط 247 مليون دولار - منتجات كيميائية 127 مليون دولار - أنسجة 108 ملايين دولار - منتجات غذائية 18.4 مليون دولار - منتجات ورقية 6.99 ملايين دولار حركة الصادرات والواردات بين السعودية واليابان (بحسب الهيئة العامة للإحصاء، الأرقام بالمليون ريال) السنة الصادرات الواردات الميزان التجاري حجم التبادل التجاري 2000 46,074 11,837 34,237 57,911 2001 39,099 13,042 26,057 52,141 2002 38,974 13,405 25,569 52,379 2003 49,325 16,797 32,528 66,122 2004 67,006 17,555 49,451 84,561 2005 105,580 20,093 85,487 125,673 2006 130,369 21,146 109,223 151,515 2007 134,007 29,563 104,444 163,570 2008 178,823 35,251 143,572 214,074 2009 108,956 27,142 81,814 136,098 2010 135,634 29,957 105,677 165,591 2011 180,828 31,065 149,763 211,893 2012 192,201 38,989 153,212 231,190 2013 179,825 35,153 144,672 214,978 2014 156,821 37,306 119,515 194,127 2015 80,683 37,286 43,397 117,969



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 694 مليار دولار صادرات اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.