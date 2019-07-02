الجبير يشدد على أهمية الرؤية السعودية اليابانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في العاصمة اليابانية طوكيو عددا من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية، على هامش ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وأكد الجبير خلال اللقاء الذي استمر ساعتين على متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوها بأهمية زيارة ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تناول الجبير مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة القادمة لدول العشرين، وأكد على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وأجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.